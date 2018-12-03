«8 ملايين جزائري يركبون الميترو والترامواي حراڤة»!

الرئيس المدير العام لـ«ميترو الجزائر» مصطفى كورابة لـ النهار:

هكذا سيتم إجبار محترفي «السكيفاج» على الدفع.. و15 كيلومترا جديدة من «الميترو» نحو براقي ومطار هواري بومدين

كشف الرئيس المدير العام لـ«ميترو» الجزائر، مصطفى كورابة، بأن أزيد من 15 من المئة من الركاب والمسافرين عبر خطوط «التراموي» لا يدفعون ثمن تذاكرهم، في خسائر فادحة من أصل 160 ألف راكب يستعملونه يوميا، مؤكدا بأن مصالحه ستقوم بالإجراءات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة التي غالبا ما تتسبب في إفلاس الشركات والمتعاملين في قطاع النقل البري.

وقال كورابة في حديث، أمس، إلى «النهار» على هامش إشرافه على الخرجة الميدانية بمناسبة تنصيب الوحدة العملياتية للجزائر العاصمة، إن عدد الركاب الذين كانوا لا يدفعون ثمن تذاكرهم في خطوط «التراموي» كان يتجاوز الـ40 من المئة خلال السنوات المنصرمة، غير أنه وبعد اتخاذ بعض الإجراءات تم تخفيضه إلى 15 من المئة في الوقت الحالي.

وأضاف كورابة بأنه سيتم إطلاق إجراءات جديدة من أجل محاربة التهرب من دفع ثمن تذكرة «التراموي»، تشابه تلك الإجراءات المعمول بها في خطوط «الميترو»، حيث سيتم غلق كل المنافذ المؤدية إلى مواقف «الميترو» والسماح فقط لمن يملكون التذاكر بالصعود للمركبة.

وبخصوص أشغال توسعة «الميترو»، خاصة فيما تعلق بخط براقي وخط مطار «هواري بومدين»، قال المسؤول الأول عن مؤسسة «ميترو» الجزائر إن الأشغال الكبرى للتوسعتين قد شهدت تقدما بحوالي 15 كلم نحو كل من براقي ومطار «هواري بومدي»، أين تعرف الأشغال الكبرى والهندسة المدنية تقدما كبيرا، أين سيتم بداية السنة المقبلة 2019، الشروع في التهيئة وتجهيز هذه الخطوط وربطها بأنفاق.

وأكد كورابة في حديثه إلى «النهار» بأن هذه الأشغال شهدت تقدما متواصلا بداية هذه السنة، وسيتم بعد ربطها بالأنفاق الشروع في عملية التهيئة والتجهيز.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة «سييترام»، أمس، عن افتتاح وكالتها التجارية بالرويسو في الجزائر العاصمة، كما تم تنصيب فريد بوعلوش مدير الوحدة العملياتية للجزائر العاصمة.

وهذا في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة لضمان جودة الخدمة وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن الشروع في تطوير السياسة التجارية، التي تهدف إلى إرضاء الزبون، كما تم إطلاق وحدتين خلال سنة 2018، فضلا عن افتتاح وحدة ورڤلة، ووحدة سطيف.