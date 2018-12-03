«8 ملايين جزائري يركبون الميترو والترامواي حراڤة»!

قال يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، إنّ الجزائر أعطت دافع جديد للامتيازات للمستثمرين.

وأوضح الوزير، أنه تم تحيين القوانين الأخرى فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة.

وسجل يوسفي، ارتياحا بخصوص الاهتمام الكبير للجزائر و السعودية بالرقي، في مجال الصناعة.

وقال يوسفي، إن قطاع الصناعة يتصدر ترتيب الاستثمارات السعودية، في مجال الغذاء والحديد والصلب.

وأكد الوزير، على ضرورة زيادة الاستثمارات بين الجزائر والسعودية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للتشاور مع الجزائريين من أجل الاستثمار.