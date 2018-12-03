يجمعنا بالجزائر الترابط الأخوي في أزهى صوره

أكد سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد العزيز العميريني، أن المملكة والجزائر يجمعهما الأخوة الصادقة والترابط في أزهى صوره.

وقال العميريني، الإثنين، في تغريدة له على الموقع الرسمي “تويتر” نشرتها سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر تمثل انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة من التعاون والتعاضد.

وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، أن هدف الزيارة هو تعميق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك بين المملكة والجزائر في كافة المجالات.

للإشارة، فقد حل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى الجزائر، تستمر ليومين على رأس بعثة عالية المستوى، قادما من موريتانيا ضمن جولة لعدد من الدول العربية، في كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، حيث تندرج الزيارة حسب بيان رئاسة الجمهورية، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجزائري والسعودي، بالشكل الذي يعطي دفعة جديدة للتعاون الثنائي وتنفيذ الشراكة والمشاريع الإستثمارية بين البلدين، عن طريق فتح آفاق جديدة لرجال الأعمال، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وإحياء ورشات العمل الثنائية للدورة الثالثة عشرة لاجتماع اللجنة المشتركة.

واعتبرت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، “فرصة متجددة لتفعيل آليات التعاون الثنائي، ضمن مختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الـ 13 للجنة المشتركة الجزائرية -السعودية، المنعقدة في الرياض في أفريل الماضي”.