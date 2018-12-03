بوتفليقة:”لايصح اليوم أن تتسبب النقاشات الجوفاء في نكران أبنائنا لتاريخهم وأسلافهم”

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الوفاء منظومة أخلاقية متكاملة وترقى إلى مصاف القيم التي جاءت العقول السليمة بتوقيتها.

مشيرا خلال رسالة بعثها بمناسبة افتتاح الاسبوع الوطني العشرين للقران الكريم بوهران، أن قوة الأمة تقاس بمدى وفائها لماضيها.

وتراثها وتاريخها وحمايتها والحث عليها واللذوذ عنها بالقوانين والتربية والتعليم.ذ

كما تتفاوت قوة الامم فيما بينها بمدى إشعاع هذه القيمة وما يعاضدها منها.

مضيفا أنه لا يصح اليوم ان تتسبب النقاشات الجوفاء والتشكيك المنهج في نكران ابنائنا لتاريخهم وأسلافهم.

وأضاف يقول:”أحذر ان نتسبب في انكفاء ابنائنا عن أسلافهم العلماء الذين أسسوا في هذا الوطن مرجعية دينية قوية.

تنهل من الكتاب والسنة وتقوم على مبدأ الوسطية والاعتدال”.