الرئيس المكسيكي يبيع الطائرة الرئاسية تنفيذا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية.

أعلن فريق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن المكسيك ستبيع الطائرة الرئاسية خلال مزاد، في تنفيذ لوعد قطعه الرئيس خلال حملته الانتخابية.

وأجرت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787-8 رحلتها الأخيرة الأسبوع الماضي عندما أقلت الرئيس المنتهية ولايته، إنريكه بينا نييتو، إلى بوينس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووعد الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور بإحداث تغيير "عميق وجذري" في المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية يوم السبت، بعد 5 أشهر من تحقيقه فوزا كاسحا في الانتخابات.

وقال خورخيه مندوزا المتحدث باسم مصرف بانوبراس، وهو بنك تنمية حكومي تم شراء الطائرة من خلاله، للصحفيين إن الطائرة ستخضع لأعمال صيانة ثم سيتم الاحتفاظ بها في مطار بسان برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار بيعها.

وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة الرئاسية، وسيسافر على متن رحلات تجارية.

وأضاف وزير المالية كارلوس أورزوا أنه سيتم في وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة في مزاد علني.

وأدى لوبيز أوبرادور، اليساري المناهض للمؤسسة السياسية الحالية، يوم السبت الماضي اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك، متعهدا بإحداث "تحوّل" في بلاد أنهكها الفقر والفساد والجريمة.