لأول مرة تصنيع محطات وقود متنقلة لفائدة مؤسسة نفطال

ستضع المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية بالبليدة (سي أر ميتال) تحت تصرف مؤسسة نفطال محطات وقود متنقلة جديدة قامت بتصنيعها لأول مرة وفق معايير عالمية، حسب ما كشف عنه مدير هذه المؤسسة الصناعية، عيسى فارة.

وأوضح السيد فارة، في تصريح إلى وكالة الأنباء الجزائرية، أن مؤسسته الصناعية شرعت لأول مرة في صناعة 25 محطة وقود متنقلة ذات جودة عالية لفائدة مؤسسة نفطال بناء على طلب منها ستسلم ثمان منها الاثنين المقبل، وذلك في حفل سيعرف حضور إطارات المؤسستين.

وبحسب ذات المسؤول، فإن هذه المحطات المتنقلة الجديدة التي تقدر سعة كل واحدة منها بـ 40 ألف متر مكعب، التي تتوفر على مختلف أنواع الوقود، ستوجه إلى الأماكن النائية والمعزولة من الوطن التي لا تتوفر على محطات وقود، على غرار تلك الموجودة بالولايات الجنوبية.

وإلى جانب تصنيع محطات الوقود المتنقلة، تقوم المؤسسة الصناعية أيضا بتصنيع عدة معدات وتجهيزات لفائدة مؤسسة نفطال، على غرار صناعة 80 خزانات وقود سيرغاز مضغوط مطابق لشروط المحافظة على البيئة وكذا خزانات تجميع بقايا مخلفات البترول التي ستسلم لها قريبا، يضيف السيد فارة.

وبحسب ذات المسؤول، فإن تكلفة هذه المنتجات الجديدة التي تتم صناعتها محليا “أقل بكثير” من تلك التي كانت مؤسسة نفطال تستوردها في الماضي القريب من عدة دول أجنبية على غرار تركيا والبرتغال وإسبانيا بالرغم من جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

وإلى جانب تغطية السوق الوطنية تستعد هذه المؤسسة الصناعية- التي تقوم أيضا بتصنيع عدة تجهيزات خاصة باستخراج البترول لفائدة سونطراك- لاقتحام أسواق إفريقية آفاق سنة 2020، على غرار موريتانيا والسينغال والغابون، يقول المدير التجاري بهذه المؤسسة الصناعية، حسين معزيز.

وأضاف السيد معزيز أن القدرة الإنتاجية لهذه المؤسسة الصناعية التي تقدر في الوقت الراهن بـ 9000 طن سنويا من مختلف منتجاتها ينتظر أن ترتفع خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو 15.000 طن سنويا، خاصة أنها تعتزم تدعيم طاقهما البشري الذي يقدر في الوقت الحالي بنحو ألف عامل.

للإشارة، فإن هذه المؤسسة الصناعية العريقة التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1953 مختصة أيضا في تصنيع الهياكل المعدنية والنحاسية المستخدمة في البناء.