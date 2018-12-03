بوتفليقة: الوفاء للوطن انتشل الجزائر من الفتنة التي كادت أن تعصف بميراث الشهداء"

عبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن عظيم امتنان الجزائر للأئمة والمشايخ والعلماء وإكبارها لكافة الأئمة الذين لم يخلوا مناصبهم ولم يبرحوا مساجدهم ولم يسلموا منابرهم لدعاة الفتنة أيام المأساة الوطنية".

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة بعثها بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني العشرين للقرآن الكريم بوهران أن " الجزائر تنعم اليوم بثمار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي جعل منها الدستور مبدأ ثابتا، وقاعدة عمل في تعاملنا مع الوقائع والأحداث".

وأضاف الرئيس أن "هذا الوفاء لهذه النخبة المنتقاة إلا باستمرار الدولة في منع خطاب الكراهية وفي محاصرة محاولات التقسيم الطائفي والمذهبي وفي السعي وفي إحياء ميراث أسلافنا العلماء الذين كانت خطاباتهم ودروسهم بلسما شافيا للأدواء التي تطول المجتمع وتعيقه عن التقدم والرقي".

من جهة أخرى، حذّر رئيس الجمهورية من انكفاء أبناء الوطن عن أسلافهم العلماء، والذي من شأنه أن يزعزع ثقتهم فيما بينهم .

وأضاف الرئيس بوتفليقة أنّ هذا الوضع سيجعل أبنائنا عرضة لفتك التيارات الفكرية الدخيلة والمذهبيات المنحرفة و الحركات الاستغلالية والتي استعملت الإسلام لتمزيق المجتمعات و أضعاف الأوطان وبث الكراهية فيها والضغينة والبغضاء”.

وأشار إلى أن "الوفاء للوطن انتشل الجزائر ثانية من أتون الفتنة النكراء، التي كادت أن تعصف بميراث الشهداء وتقوض أسس الدولة الوطنية وكذا تنسف بمبادئ نوفمبر و الميراث الحضاري للدولة لولا لطف الله وتضحيات المخلصين".