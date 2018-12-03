قطر تنسحب من منظمة ” أوبك”

أعلنت قطر، صبيحة اليوم، عن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ابتداء من جانفي 2019 ، وأبلغت قرارها إلى المنظمة.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي، إن قطر ستركز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي، مؤكدا أن الدوحة ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

واعتبر الكعبي، أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك محدود ، مشيرا أن الإنسحاب لم يكن بالقرار السهل خصوصا بعد بعد 75 عاما قضتها كعضو فيها.

وشدد الوزير على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، و ليس لأسباب سياسية، حسبه.