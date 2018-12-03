تسليط غرامات مالية على 10 تجار جملة بعنابة بسبب الموز

نجحت مديرية التجارة لولاية عنابة خلال الأيام الأخيرة في إعادة الأمور إلى نصابها بخصوص أسعار الموز وذلك من خلال تسليط غرامات مالية على عدد من تجار الجملة الذين تبث ارتكابهم مخالفات تسببت في ارتفاع الأسعار. حيث كشف مصدر عليم لـ «آخر ساعة» أن أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة الذين نزلوا إلى الميدان مؤخرا وقاموا بمداهمات تفتيشية لسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية البوني («آخر ساعة» تحدثت عن ذلك في أعدادها السابقة) وجدوا العديد من التجاوزات التي تسببت في ارتفاع أسعار الموز والمتهم الرئيسي فيها هم تجار التجزئة، حيث أوضح المصدر أن سعر الكيلوغرام الواحد من «البانان» يفترض أن يكون في حدود 200 إلى 250 دينارا ولكن بسبب المضاربة وشجع بعض تجار الجملة وصل السعر مؤخرا إلى حدود 700 دينار للكيلوغرام الواحد، كما أن أغلب التجار لا يتعاملون بالفوترة وهو ما زاد الوضع سوءا وجعل الأسعار خارج مجال السيطرة ومن بين التجاوزات التي وقف عليها هو قيام بعض تجار الجملة بتسويق موز مهرب من تونس، لكن ولتفادي الوقوع في مصيدة أعوان الرقابة فإن عملية تسويق هذا الموز تتم في المحيط أو الساحة المركزية للسوق وليس في الخانات، أما بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها في حق المخالفين فأوضح المصدر عن تسليط غرامات مالية تتراوح قيمتها ما بين مليونين و10 ملايين سنتيم في حق 10 تجار جملة وذلك خلال الأسبوع المنصرم وهي الضربات التي أوضح المصدر بأنه كان لها أثرها على الأسعار التي بدأت بالانخفاض والتوجه نحو العودة إلى مستواها العادي وهو ما وعد به مؤخرا السعيد جلاب وزير التجارة، حيث أكد بأنها ستصل إلى 250 دينارا للكيلوغرام الواحد، خصوصا بعد قرار الوزارة بإلغاء نظام حصص الاستيراد التي جعل سوق الموز تحت رحمة عدد محدود من المستوردين.