أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط 5 % اليوم الإثنين، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما وقبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وزاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9 % إلى 62.35 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش بزيادة 2.48 دولار للبرميل أو 4.9 % عن آخر سعر إغلاق.

وتعزز الخام الأمريكي أيضا بإعلان كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم المنتجين على خفض الإنتاج بنسبة 8.7 % أو 325 ألف برميل يوميا لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات. ويصدر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل بينما يجري الجانبان محادثات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة أوبك في السادس من ديسمبر، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر وهو الأعلى لأوبك كمنظمة منذ ديسمبر 2016.