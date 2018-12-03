مقري ينتقد استقبال بن سلمان في الجزائر : “يعالجون أزماتهم بالاستسلام والخنوع”

ندد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، باستقبال المسؤولين الجزائريين، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متسائلا هل تحلت الجزائر لبى “جمهورية الرز” و”مسافة السكة”، أم أنها طبقت أوامر ترامب.

وقال مقري: “حكامنا! دمروا اقتصاد البلد ثم لما أغرقهم بن سلمان في أزمتهم المالية بخفض أسعار النفط استجابة لأوامر ترامب فقدوا “النخوة” و”الرجولة الجزائرية ” فقبلوا أن يعوضهم قاتل الأطفال في اليمن بدولاراته الحرام التي يأخذها بالسطو على خيرات الجزيرة العربية بعد سجن الأحرار وقتلهم من مواطنيه”.

ثم تسائل قائلا “هل تحولت الجزائر إلى ” جمهورية الرز” و” مسافة السكة” أم أنها صارت تأتمر هي الأخرى بأوامر ترامب. ومرة أخرى يتولى كبر هذه ” المهام القذرة” رئيس الوزراء أحمد أويحيى”.

وبحسب مقري فإن “هؤلاء الذين بسطوا السجاد الأحمر لابن سلمان لا تهمهم الجزائر، إنهم يعالجون أزماتهم بالاستسلام والخنوع للقوى الامبريالية الاستعمارية الدولية والإقليمية، هم يعلمون بأن كل الدول التي خضعت ضاع اقتصادها وفقّرت شعوبها وبعضها ضربت في استقرارها ووحدتها، ولكن هذا لا يهم أمام الطموحات الشخصية وعشق السلطة والثروة”.

وتابع قائلا “لا زلنا نؤمن بأن في البلد، في مجتمعه وفي مؤسسات الجمهورية، أصلاء نمد إليهم أيدينا لإنقاذ الجزائر من هذا المسخ الشيطاني الذي يدوس على أسس السياسة الخارجية الجزائرية فيحولها إلى مثابة ” التيس المحلل” الذي يخرج الظالمين و المجرمين وعملاء الصهاينة وخدّام الاستعمار الجديد من أزماتهم بدون أي اعتبار للمبادئ والقيم ودون مراعاة لسمعة الجزائر ومصالحها الحقيقية والثابتة والدائمة”.