بالفيديو.. بونجاح:”سأغادر قطر في هذه الحَالة فقط”

أكّد المهاجم الجزائري لنادي السد القطري بغداد بونجاح، إستعداده لتغيير الأجواء والرحيل عن الدوري القطري خلال الميركاتو الشتوي.
وقال الهداف الجزائري في تصريح إعلامي:”وصلتني العديد من العروض والكلمة الأخيرة بيد مسؤولي نادي السد”.

 

مضيفا:”لم أحدد بعد وجهة خاصة وسأتوجه للأحسن، لكن الآن تبقى لدينا مبارتين في الدوري وبعدها سنرى”.

وختم بونجاح:”إذا وصلتي عروض أحسن من أوروبا سأغادر قطر، وإذا كان العرض من نادي عادي فسأبقى في السد”.

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