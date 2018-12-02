إكتشف جوهرة الصحراء الجزائرية تمنراست بـ 23 صورة وفيديوهات

تمنراست عاصمة الأهقار موطن أسطورة التوارق تينهنان حيث تجد أغرب و أروع المناظر الخلابة في انتظارك لتدعوك لإكتشف أسرار الطبيعة الساحرة و تندهش بإعجاز الخالق عز وجل





تمنراست ذلك العالم الرائع، تقـــع مدينة تمنراست السياحية على بعد حوالي 2000 كلم جنوب العاصمة الجزائر، مناخها جاف صحراوي وتشتهر بجمال طبيعتها وآثارها التي تعود إلى قرون خلت، سكانها الأصليون هم التوارق، وبها أجمل غروب للشمس في العالم (بمنطقة الآيسكريم) وأكبر متحف طبيعي في العالم (الطاسيلي)

الهقار والطاسيلي تعتبر هاتان المنطقتان متحفين طبيعيين وصنفتهما منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي. والهقار حيث القمم ترتفع الى 3000 متر مقصد رئيسي للسياح الباحثين عن متعة المغامرة بين ممراتها الصخرية الملساء وحيث الرسوم والنقوش الأثرية التي تنبئ عن طريقة حياة انسان تلك المنطقة قبل نحو عشرة آلاف سنة

تتكون جبال الهقار أساسا من الصخور البركانية التي تأخد شكل التأكل والتي جعلها مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة، مع ارتفاع حاد لجبالها البركانية من الصهارة المتجمدة (البازلت والماغما)





فيديو: -مناظر خلابة -تمنراست











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جبل أسكرام الذي يبعد عن مدينة تمنراست ب80 كم، يعتبر مقصدا مهما للسياح ويتم الوصول إليه عبر طريق غير مصوف، وتستغرق الرحلة ثلاث ساعات حيث تشاهد قمة أسكرام التي ترتفع بحوالي 2800 م عن سطح البحر وتصل درجة الحرارة حتى 12 تحت الصفر في أوقات من السنة.ولكنه في المقابل يعتبر قبلة مفضلة للسياح للاستمتاع بأجمل شروق وغروب في الجزائر والعالم كله.





فيديو: منطقة الآيسكريم

فيديو: تمنراست نظرة من السماء



المصادر:



Wikipedia.org

SkyCam Algeria

Sahara Adventure

Forums.fatakat.com

Dzayer.ahlamontada.com