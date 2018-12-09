بالصور..10حقائق تبين أن اليابان تعيش في كوكب اخر

تعتبر اليابان من اغرب دول العالم، ليس بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة او بسبب عاداتها و تقاليدها، بل بسبب انماط الحياة هناك، ولهذا يقال ان العيش في اليابان يشبه العيش في المستقبل بعد مئة عام من الان , لذا سنشاهد معا 25 دليلا يثبت أن اليابان تعيش في عام 3018.

1-أحذية ذاتية التخزين

ابتكرت شركة السيارات " نيسان" هذا المنتوج الفريد الذي يحتوي على نظام خاص بتقنية تخول اكتشاف الاماكن بفضل اجهزة استشعار خاصة مستعينة بزوج من العجلات الخفية داخل الحذاء و تمكن هده التقنية من اقتياد الاحذية ووضعها في مكانها عندما لا تكون قيد الاستخدام .ما عليك فعله فقط هو الضغط على زر دون ان تظطر للانحناء مرة اخرى لوضع حذائك في الوضع المناسب

2-سيارات الأجرة الأوتوماتيكية

تفتح و تغلق ابواب سياراتى الأجرة باليابان من تلقاء نفسها

3-مواقف السيارات الغريبة

.تتميز مواقف السيارات بانها متعددة الطوابق و ذلك لتوفير المساحات فضلا عن وجود قانون لا يسمح لاحد بشراء سيارة ان لم يكن يملك موقف سيارات خاص

4-علب المشروبات الغازية على طريقة البراي

تحتوي علب المشروبات الغازية بالجانب العلوي على كتابات منقوشة على طريقة البراي لاسم المشروب و ذلك ليتمكن المكفوفين معرفة اي مشروب يحتسوه.

5-تشغيل الروبوتات

تشغل العديد من الفنادق روبوتات حيث ان هذه التكنولوجيا تخطت جميع الحدود خاصة و انه مناسب للاشخاص الذين لا يحبذون التعامل مع الناس

6-مراحيض بميزات تكنولوجية عالية



تعتبر المراحيض في اليابان من اغرب المراحيض في العالم و هناك بعض منها يحتوي على مياه دافئة و نظام شفاط بالاظافة الى اصدار موسيقى للاسترخاء بل و ايظا تضيئ في الليل لكي لا يرتكب احد اي خطا

فواكه بعدة أشكال -7



سمعنا جميعا انه يوجد باليابان بطيخ مربع الشكل لكن هل تعلم انه توجد فواكه على شخصيات كرتونية مثل ثمرة الكانتالوب التي تحتوي على صورة " هلو كيتي "

8- رفض العمال للبقشيش

يرفض العمال الحصول على بقشيش و ذلك بسبب اعتقادهم بان عليهم ان يقومو بعملهم على اكمل وجه و ان مرتبهم يكفيهم فاكثر و لهذا فاذا قمت باعطاء بقشيش فانهم سيشعرون بالمضايقة





9-النظافة و نظام تحمل المسؤولية

من اهم العادات للشعب الياباني التنظيف و لهذايتولى الاطفال تنظيف مدارسهم بدءا من الغرف الدراسية الى الحمامات لكي يعتنوا بها جيدا و لا يوسخوها مجددا

10-منافض سجائر محمولة

في اليابان يدخن ما يقارب خمس البالغين و لهذا يقومون باخذ منافض سجائر صغيرة محمولة معهم عندما يدخنون خارج المناطق المخصصة للتدخبن , منفضة السجائر يمكن وضعها في الجيب او ارفاقها بسلسلة المفاتيح

:المصادر

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