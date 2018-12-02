الجزيرة "تظلم" بن غبريت!

نسبت صفحة "الجزيرة-الجزائر" التابعة للشبكة القطرية ، حادثة طرد طالبة في جامعة وهران بسبب ارتدائها النقاب ، إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، في حين أن الوزيرة "بريئة" من الحادثة التي أثارت انتقادات واسعة وسط حقوقيين ورجال قانون وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء في مقطع فيديو نشرته الصفحة المتخصصة في الشأن الجزائري ، أن الأستاذ الذي قام بطرد الطالبة من حجرة الدرس "استند إلى تعليمة بن غبريت التي تمنع الموظفات من ارتداء النقاب" ، لكن التعليمة التي أتت الصفحة على ذكرها ، تتعلق بموظفات قطاع التربية ، ولا تمت بأي صلة لمدرجات الجامعة ، التي تقع تحت مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالإضافة إلى أن التعليمة الوزارية التي أصدرتها بن غبريت تطبيقا لتعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص منع ارتداء النقاب في أماكن العمل ، لا تشمل أماكن الدراسة على غرار الجامعات.