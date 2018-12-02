قريبا..المواطنون سيقومون باستخراج وثائقهم "ذاتيا" في مصالح الحالة المدنية

كشف مدير مركز الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية حسان بوعلام ، اليوم الأحد من تيبازة ، أنه سيتم تزويد مصالح الحالة المدنية عبر الوطن بأجهزة الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق ، وهذا في إطار البرنامج الوطني لعصرنة أداء الإدارة .

وفي لقاء جهوي بتيبازة حول الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية، أشرف على افتتاحه والي تيبازة محمد بوشمة، أوضح السيد حسان أنه سيتم على المدى القريب تزويد مصالح الحالات المدنية بأجهزة الخدمة الذاتية، ما سيسمح للمواطنين باستخراج وثائقهم باستعمال الشريحة التي تحملها بطاقات الهوية البيومترية.

كل الوثائق عبر بضع نقرات بفضل شريحة البطاقة البيومترية

وأضاف المتحدث أن بطاقة الهوية الوطنية تحتوي على شريحة تحوي هي الأخرى على بيانات و رقم تعريف وطني يسمح لمستعملها باستخراج وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى الشبابيك، مشيرا إلى ما ستدخله أنظمة الإعلام الآلي الحديثة و المتطورة و المؤمنة من تقليص في وقت استخراج الوثائق ، وذلك عند تعميم استعمال الشباك الإلكتروني ، الذي دخل فترة التجريب على مستوى الجزائر العاصمة منذ سنة ، حيث ستنتقل مدة معالجة الملف الواحد من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط ، وهي المدة المطابقة للمعايير الدولية .

وذكّر مدير الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية ، بأن مشروع تعميم نظام الشباك الإلكتروني أصبح جاهزا بنسبة شبه تامة ، حيث يتطلب فقط استدراك بعض الأخطاء و تصحيحها بعد فترة التجريب التي أطلقت بالجزائر العاصمة.

وأضاف المسؤول ذاته ، أن المرحلة الأولى لتعميم الشباك الإلكتروني ستشمل 47 بلدية مقر الولايات ، قبل تعميمها على باقي بلديات القطر الوطني من خلال استبدال الحلول التقنية المعمول بها حاليا على مستوى مصالح الحالة المدنية لكل بلدية.