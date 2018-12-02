نشر قائمة المترشحين المقبولين لخوض مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدنية

نشرت وزارة الداخلية قائمة للمترشحسن المقبولين والمرفوضين لخوض مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدنية.

في رتبة مهندس دولة للإدارة الاقلمية في التسيير التقني والحضري و مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.

وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية في تيوتر أنه

يمكن للمترشحين المرفوضين تقديم طعن في ظرف ثلاث أيام عبر أرقام الفاكس 043.41.05.49 و 043.41.05.51.

على ان يتم الإعلان عن طلبات الطعن المقبولة يوم 06 ديسمبر 2018.

حيث يستدعى المترشحون الذين تم قبول طعنهم لاجتياز الاختبارات وفق الرزنامة المحددة.