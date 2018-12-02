هكذا يتم استغلال المناصب المحررة في الوظيفة العمومية

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية الأطر الواجب اتخاذها، في كيفية استغلال المناصب المالية المحررة، والتي يتم تجدديها بصفة آلية، كما منحت ذات الهيئة، ترخيصا لوزارة التكوين المهني والتمهين، لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التكوين المهني.

تذكر مراسلة بعثت بها مديرية الوظيفة العمومية إلى مفتشيها الولائيين، تحت موضوع “استغلال المناصب المالية المحررة”، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن المناصب المالية التي تجدد آليا، هي “المناصب المالية المنشأة لأول مرة في ميزانية التسيير لسنة مالية معينة”، وبحسب نص التعليمة “عدد المناصب يتم الاحتفاظ بها لمدة 12 شهرا، بعد انقضاء السنة المالية التي مُنحت بعنوانها”.

وتؤكد الوثيقة، إذن، يتم تجديد هذه المناصب، بعنوان السنة المالية التالية للسنة المالية الجارية، وذلكم سواء نظمت أو لم تنظم بشأنها مسابقات على أساس الشهادة أو الاختبارات أو امتحانات مهنية أو فحوص مهنية بعنوان السنة المالية الجارية، ولم يتم استغلالها، لتعيين المترشحين الناجحين أو لترقية الموظفين.

كما أن هذا الإجراء، يطبق أيضا على المناصب المالية الشاغرة التي يتم تحويلها إلى رتب أعلى، وكذلك الأمر بالنسبة للمناصب المالية الممنوحة بعنوان الميزانية الإضافية بعنوان السنة المالية الجارية.

وفي القطاع الثاني من المناصب، سمتها التعليمة بـ”المناصب المحررة بصفة نهائية خلال السنة المالية السارية”، تفصل فيها على النحو التالي “المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية السارية، بسبب إحدى الحالات... أي الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، النقل، الاستقالة والوفاة، يمكن عملا بأحكام هذه التعليمة، استغلالها باللجوء إلى قوائم الاحتياط فقط، خلال سنة تحريرها”.

في سياق آخر، منحت المديرية العامة للوظيفة العمومية ترخيصا لوزارة التكوين المهني في مجال تنظيم مسابقات التوظيف، وأبلغتها في مراسلة مؤرخة في 21 نوفمبر الماضي “بغية تمكين مصالح المؤسسات التكوينية التابعة لقطاعكم من الاستغلال الأمثل للمناصبة المالية المفتوحة في هذا الشأن، يشرفني أن أنهي على علمكم أنني أبدي موافقتي على طلبكم”.