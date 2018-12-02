بالفيديو .. حصيلة عمليات الجيش خلال شهر نوفمبر الماضي

قضت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر نوفمبر الماضي على إرهابيين اثنين وتم توقيف 2 آخرين.

فيما سلم 9 آخرون انفسهم للسلطات العسكرية بالاضافة الى 3 عائلات متكونة من 12 فردا في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

تم توقيف 26 عنصر دعم للجماعات الارهابية وكشف وتدمير47 مخبأ للارهابيين وورشة لصناعة المتفجرات و20 كلغ من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات خلال الشهر الماضي.

كما تم استرجاع قاذف صواريخ “ار بي جي 7” و3 بنادق رشاشة “اف ام بي كا”.

و15 كلاشينكوف وكذا استرجاع 4 بنادق نصف آلية سيمينوف و4 بنادق تكرارية وواحدة مضخية و41 قذيفة مضادة للدبابات عيار 105 ملم.

و12056 طلقة من مختلف العيارات وكشف وتدمير 114 قنبلة تقليدية الصنع.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة تمكنت وحدات الجيش من توقيف 47 تاجر مخدرات وضبط 38 ر15 قنطار من الكيف المعالج.

و117342 قرص مهلوس وتوقيف 133 مهرب و184 منقب عن الذهب و39 شخصا موقوف.

واحبطت وحدات الجيش محاولة تهريب 86775 لتر من الوقود و763 طن من المواد الغذائية و190 طن من القمح و39 من التمر.

بالاضافة الى ضبط 135 مطرقة ضغط و123 مولد كهربائي و68 جهاز كشف عن المعادن وحجز 95 عربة من مختلف الاصناف.

وبخصوص الهجرة غير الشرعية اوقفت وحدات الجيش 334 مهاجر غير شرعي وانقاذ 4 صيادين من الغرق في عرض البحر.

وكذا احباط هجرة غير شرعية ل650 شخصا.