ميلان يحقق انتصارا صعبا أمام بارما

نجح نادي ميلان في تحقيق فوز مهم جدا على حساب ضيفه بارما اليوم بملعب سان سيرو لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي ...

ورغم الدخول القوي لأصحاب الأرض وسيطرتهم المطلقة إلا أن الزوار تمكنوا من مخادعة الحارس دوناروما بهدف في الدقيقة 49 عن طريق إنجليسي، ولحسن حظ النادي اللومباردي فإن الرد لم يتأخر كثيرا بعدما تمكن كوتروني من تعديل النتيجة في الدقيقة 55، وهو ما سمح بإعطاء دفعة معنوية قوية لأشبال غاتوزو الذين تمكنوا من إضافة الهدف الثاني بفضل ركلة جزء كيسي المحولة بنجاح إلى الشباك في الدقيقة 71، وبالتالي ضمن فوز ثمين سمح للفريق برفع رصيده إلى 25 نقطة.