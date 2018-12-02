ظاهرة بومارطو تظهر بفرنسا و تصدم الفرنسيين

تعرضت محتويات متحف قوس النصر الفرنسي بباريس لعمليات تخريب واسعة شملت العديد من التماثيل الأثرية و النصب و المحتويات التاريخية في إحتجاجات السترات الصفراء امس السبت .

و تمكن المحتجونن الدخول إلى النصب التاريخي ، و تخريب كل شيء صادف طريقهم. و الاسوء من ذلك ، ان بعضهم توصل الى الصعود نحو قمة النصب ، و تخريب التماثيل القديمة و المعدات والأثاث من محتويات المتحف المتواجد داخل قصر النصر أغلبها يعود للقرن الـ 19 و 18 .

و على شبكة التواصل الإجتماعي أعادت الحادثة الى أذهان بعض المغردين ما وقع من حالات تخريب لتمثال عين الفوارة بولاية السطيف في الجزائر و لم يخطر في بال بعض الفرنسيين الذين وصفوا ما حدث في الجزائر بالهمجية ان ذلك ممكن ان يحدث في بلدهم دون ان يتمكنوا من إلصاق التهمة ببعض الإسلاميين الأصوليين .