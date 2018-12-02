الحكومة البحرينية تقدم استقالتها

عقد رئيس مجلس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، جلسة استثنائية لحكومة المملكة، للإعلان عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة اليوم الأحد بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملا بحكم المادة33 من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأثنى الشيخ خليفة بن سلمان، خلال الجلسة، على الحكومة الحالية، وقال:عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى العاهل البحريني، وتحقق أماني المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات، وفي مقدمتها الاقتصادية.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قد أعلن يوم أمس أن الدور الثاني لانتخابات 2018، شهد أكبر عدد مصوتين في تاريخ المملكة.