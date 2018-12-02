30 يوما لطي ملفّ “عدل 1” نهائيا!

شرعت اللجنة التفتيشية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، برئاسة مديرها العام سعيد روبة، السبت، في زيارات فجائية للمواقع التي ضمت سكنات عدل 1 الذي يضم 80 ألف وحدة سكنية، لطي هذا الملف نهائيا قبل نهاية سنة 2018 الجارية.

وبموقع سكنات عدل ببوينان ولاية البليدة السبت، أكد سعيد روبة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لـ”الشروق”، أن اللجنة التفتيشية باشرت عملها من موقع المدينة الجديدة بوينان بولاية البليدة، وستشمل أيضا المدينة الجديدة سيدي عبد الله، بالإضافة إلى موقع السكنات بولاية بجاية.

وقال روبة “أن الوكالة تشرف على نهاية إنجاز جميع سكنات برنامج “عدل 1″ الذي يضم أكثر 80 ألف وحدة سكنية مسجلة سنتي 2001 و2002 في 23 ولاية، أغلبها في ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، بالضبط في المدينتين الجديدتين سيدي عبدالله وبوينان، وبالتالي طي هذا البرنامج السكني القديم وتسليمه نهائيا بعد الانتهاء من أشغال ربط مختلف الشبكات الموكلة لمديرية المدينة التابعة لوزارة السكن والعمران، التي بدورها ستنتهي في العمل بالمواقع المعنية في القريب العاجل”.

وأضاف المتحدث، أن اللجنة التفتيشية خلال تنقلها إلى موقع بوينان أو المواقع الأخرى الخاصة بإنجاز سكنات عدل 1 التي لم يتم توزيعها بعد، سجلت النقائص وأمرت بتسويتها، قبل أن يتم توزيعها على أصحابها قبل نهاية السنة الجارية، حتى “نتفرغ لسكنات عدل 2”.