مؤسسة البريد السريع لبريد الجزائر الأولى مغاربيا والثامنة إفريقيا

شهدت أداءات مؤسسة البريد السريع التابع لبريد الجزائر خلال سنة 2018 تقدما ملحوظا لمجموع المؤشرات، مما سمح لها بإحتلال المرتبة 70 من بين 198 بلد عضو في إتحاد البريد السريع.

وحسب ماكشفت عنه وزارة البريد والإتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة، إستنادا للتقرير الأخير للإتحاد العالمي للبريد

فإن مؤسسة البريد السريع، تحتل المرتبة الأولى مغاربيا و الخامسة عربيا و الثامنة إفريقيا.

فإن هذا التصنيف يعود لجهود المعتبرة المبذولة من أجل تحسين نوعية الخدمات لفائدة زبائنها.

وأضاف نفس المصدر، أن هذه الأداءات تترجم بنسبة تفوق 98 %، فيما يخص إحترام آجال التسليم، و هذا النسبة صالحة على مجموع التراب الوطني.

كما تسجل مؤسسة البريد السريع نسبة 100 % من الإستجابة الفورية بالنسبة لخدمة الزبائن لمؤسسة البريد السريع.