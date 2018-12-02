قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2020
أجريت اليوم القرعة لتحديد مجموعات الدور التصفوي لكأس أمم أوروبا 2020، وستقام المباريات من مارس إلى نوفمبر 2019.
المجموعة الأولى:
* انجلترا، التشيك، بلغاريا، الجبل الأسود، * كوسوفو.
المجموعة الثانية:
* البرتغال، * أوكرانيا، * صربيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ.
المجموعة الثالثة:
* هولندا، ألمانيا، أيرلندا الشمالية، استونيا، *روسيا البيضاء.
المجموعة الرابعة:
* سويسرا، * الدنمرك، أيرلندا، * جورجيا، جبل طارق.
المجموعة الخامسة:
كرواتيا، ويلز، سلوفاكيا، المجر، أذربيجان.
المجموعة السادسة:
إسبانيا، * السويد، * النرويج، رومانيا، جزر الفارو، مالطا
المجموعة السابعة:
بولندا، النمسا، إسرائيل، سلوفينيا، * مقدونيا، لاتفيا
المجموعة الثامنة:
فرنسا، ايسلندا، تركيا، البانيا، مولدوفا، اندورا
المجموعة التاسعة:
بلجيكا، روسيا، * اسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو
المجموعة العاشرة:
إيطاليا، * البوسنة، * فنلندا، اليونان، أرمينيا، ليختنشتاين
ملاحظة:
(*) تشير إلى منتخبات ستضمن على الأقل مكانا في الأدوار الإقصائية بسبب مشوارها الناجح في رابطة الأمم الأوروبية
و يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 وستتحدد المقاعد الأربعة الأخيرة في البطولة من خلال دور اقصائي يتألف من 16 فريقا.
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