قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2020

قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2020

أجريت اليوم القرعة لتحديد مجموعات الدور التصفوي لكأس أمم أوروبا 2020، وستقام المباريات من مارس إلى نوفمبر 2019.

المجموعة الأولى:

* انجلترا، التشيك، بلغاريا، الجبل الأسود، * كوسوفو.

المجموعة الثانية:

* البرتغال، * أوكرانيا، * صربيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ.

المجموعة الثالثة:

* هولندا، ألمانيا، أيرلندا الشمالية، استونيا، *روسيا البيضاء.

المجموعة الرابعة:

* سويسرا، * الدنمرك، أيرلندا، * جورجيا، جبل طارق.

المجموعة الخامسة:

كرواتيا، ويلز، سلوفاكيا، المجر، أذربيجان.

المجموعة السادسة:

إسبانيا، * السويد، * النرويج، رومانيا، جزر الفارو، مالطا

المجموعة السابعة:

بولندا، النمسا، إسرائيل، سلوفينيا، * مقدونيا، لاتفيا

المجموعة الثامنة:

فرنسا، ايسلندا، تركيا، البانيا، مولدوفا، اندورا

المجموعة التاسعة:

بلجيكا، روسيا، * اسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو

المجموعة العاشرة:

إيطاليا، * البوسنة، * فنلندا، اليونان، أرمينيا، ليختنشتاين

ملاحظة:

(*) تشير إلى منتخبات ستضمن على الأقل مكانا في الأدوار الإقصائية بسبب مشوارها الناجح في رابطة الأمم الأوروبية

و يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 وستتحدد المقاعد الأربعة الأخيرة في البطولة من خلال دور اقصائي يتألف من 16 فريقا.

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