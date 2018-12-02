الجزائري عوار ينافس مبابي على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب في السنة

يتواجد الفرانكو جزائري، حسام عوار في قائمة اللاعبين الأقل من 21 سنة، الذين يتنافسون على الكرة الذهبية، إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويقدم حسام عوار مستويات رائعة مع فريقه الفرنسي ليون، ما جعله يحظى باهتمام مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي أعرب عن رغبته في ضمه إلى كتيبة المحاربين.

كما يتنافس ثلاثة لاعبين أفارقة ينشطون في مختلف الدوريات الأجنبية على جائزة الكرة الذهبية، ويتعلق الأمر بكل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والمالي أمادو حيدرة لاعب سالزبورغ.

وسيقام حفل الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس، سهرة غد الاثنين، حيث سيتم تتويج البطل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، هوغو لوريس وجان أوبلاك.

المدافعون: دييغو غودين، مارسيلو، سيرجيو راموس ورافاييل فاران.

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش، نغولو كانتي، كيفين دي بروين، إيسكو، بول بوغبا وايفان راكيتيتش.

الهجوم: سيرجيو اجويرو، غاريث بايل، كريم بنزيمة، إدينسون كافاني، كريستيانو رونالدو روبرتو فيرمينو، أنطوان غريزمان، ادين هازارد، هاري كين، ماريو ماندجوكيتش، ساديو ماني ، ليونيل ميسي، نيمار، محمد صلاح ولويس سواريز.

قائمة اللاعبين الأقل من 21 سنة:

حسام عوار، ترينت الكسندر أرنولد، باتريك كوترون ميلان، ريتسو دوان، جانلويجي دوناروما ، أمادو حيدرة ، جوستين كلويفرت، كيليان مبابي، كريستيان بوليتش وردريغو.