تعميم الشباك الالكتروني للوثائق البيومترية عبر بلديات الوطن مع نهاية 2018

سيتم مع نهاية 2018 تعميم خدمة الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية بشكل تدريجي عبر بلديات الوطن في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لعصرنة الإدارة المركزية و

المحلية, حسبما أفاد به اليوم الأحد ببومرداس نائب مدير مديرية الوثائق المؤمنة بالوزارة .

وأوضح بودربالة عمار في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي للتكوين النظري و التطبيقي حول الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية الذي حضره إطارات وتقنيين من 7 ولايات من الوطن بأن العمل جار لتعميم هذه الخدمة الإلكترونية حيث جربت ببلديات الجزائر العاصمة و ببلدية مقر ولاية الأغواط و تنتقل قريبا عملية التجريب لتشمل كل بلديات مقر الولاية عبر الوطن لتوسع العملية بعد ذلك لتشمل باقي البلديات عبر كل الوطن.

كما تعمل المصالح المعنية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية في نفس هذا الإطار إستنادا إلى نفس المصدر, على استغلال تطبيقات إلكترونية جديدة تخص بطاقة التعريف البيومترية و مشروع آخر قيد الإنجاز يشمل الدفتر العائلي الإلكتروني وإدراج رقم التعريف الوطني على مستوى الحالة المدنية .

واعتمد طريقة عمل الشباك الالكتروني للوثائق البيومترية على استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية بما في ذلك معالجة طلب رخصة السياقة بالتنقيط عن بعد على مستوى البلدياتي و تسجيلها بصفة آنية في قاعدة معطيات مركزية من خلال

استغلال الربط المباشر مع قواعد معطيات مركزية مثل قاعدة معطيات الوثائق البيومترية المؤمنة و السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

وسيتم مستقبلا اعتماد و إدراج في نفس هذا الإطار قاعدة المعطيات لرخص السياقة البيومترية بالتنقيط حيث سيسهم كل ذلك في تقديم خدمات ذات جودة من حيث الاستقبال والسرعة في معالجة الملفات وبالتالي تحقيق خدمة عمومية عصرية تشكل مرحلة مهمة في مسار تحقيق الإدارة الإلكترونية.

و إستنادا إلى نفس المصدر, تندرج هذه الخطوات، في إطار عصرنة الخدمات الإدارية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للمواطنين من طالبي جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية البيومترية و لاحقا رخص السياقة البيومترية بالتنقيط .