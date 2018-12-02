حصيلة الاحتجاجات بباريس

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين خلال احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" التي شابتها أعمال شغب والتي تعد الأسوأ منذ سنوات.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد أعلنت أمس السبت، عن إصابة 65 شخصا بينهم 11 رجل أمن خلال المواجهات فيما بلغ عدد الموقفين 158 شخصا.

ومن جهته أعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير في وقت سابق، إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من نقابات الشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة بوسط باريس أمس، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وبناء حواجز

على الطرق، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من جادة الشانزليزيه لتفريقهم.