طمار في نيويورك لعرض الشقق على المغتربين

احتضنت القنصلية العامة للجزائر بنيويورك مساء أمس السبت، يوما إعلاميا حول برنامج السكن الترقوي العمومي و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نشطه وزيري السكن والعمل عبد الوحيد طمار ومراد زمالي، اللذان يقومان بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد استقطب هذا اللقاء، الرابع من نوعه لشرح هذه التدابير للجالية الجزائرية بالخارج، عددا كبيرا من أفراد الجالية الوطنية اللذين جاؤوا لحضور عرضي الوزيرين.

وخلال تدخله في مستهل هذا اللقاء، أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي متاح على الدوام لأفراد الجالية الراغبين في اقتناء مسكن بالجزائر موضحا أن الأمر يتعلق باكتتاب عن بعد لتسهيل الإجراءات الإدارية لطالبي السكن الترقوي العمومي.

وفي عرض مفصل حول برنامج السكن الترقوي العمومي توقف الوزير مطولا عند أنواع السكنات المتاحة في إطار هذه الصيغة و كذا الأسعار وصيغ الدفع بما في ذلك التمويل البنكي وكذا منظومة الاتصال الموضوعة من أجل إنجاح هذه العملية التي عرفت اقبالا من طرف الجزائريين المقيمين بالخارج.

و شملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه لفائدة الجالية الجزائرية 2.247 مسكن موزعة عبر 24 ولاية و التي تعرف اشغال انجازها الموكلة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقدما هاما.

كما تم توسيع هذه الصيغة الموجهة للجالية الجزائرية فيما بعد لتشمل 48 ولاية و هذا بعد قرار رئيس الجمهورية.

و من جهته، عرض وزير العمل و الضمان الاجتماعي مختلف الصيغ الخاصة بفرص الاستثمار والآليات المتاحة أمام الشباب الراغب في الاستثمار في الجزائر.

و في ختام هذا اللقاء، تم تسليم عقود الملكية بالنسبة للمستفيدين الذين قاموا بتسديد قيمة السكن وأوامر الدفع لفائدة المسجلين و الذين اختاروا مواقعهم بهذه الصيغة من السكنات.