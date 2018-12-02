وزارة التربية تمنع “دمج” النظاميين مع الأحرار في البكالوريا

منعت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، منعا باتا، دمج المترشحين النظاميين والأحرار بمراكز الإجراء في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، بغرض تحسين ظروف اجتياز الاختبارات للممتحنين، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة عدد المراكز على المستوى الوطني، ويتطلب مضاعفة الميزانية في زمن التقشف.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة التربية الوطنية، قد منعت بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، دمج المترشحين النظاميين مع الأحرار بمراكز الإجراء في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، في إطار إدخال تحسينات على ظروف اجتياز التلاميذ لمثل هذه الاختبارات الهامة ومن ثمة وضع كل مترشح في راحة تامة دون شعور أي أحد بالإرباك والخوف، خاصة بالنسبة للمترشحين الذين يجتازون البكالوريا لأول مرة ولم تسبق لهم الإعادة.

وأكدت المصادر، أن هذا الإجراء الجديد سيفرض على الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مضاعفة عدد مراكز الإجراء على المستوى الوطني، مما يتطلب الرفع في الميزانية الإجمالية رغم أن التصريحات الحكومية تشدد في كل مناسبة على ضرورة مواصلة تطبيق سياسة التقشف. وهي نفس التدابير التي لجأت الوصاية إلى اعتمادها بدءا من سنة 2016 بتخصيص أكبر عدد ممكن من مراكز الإجراء، عقب اتخاذها لقرار اجتياز تلاميذ السنة خامسة ابتدائي للامتحان بمدارسهم دون انتقالهم إلى مراكز إجراء أخرى، استجابة منها لمطلب الأولياء الذين احتجوا على بعد المراكز عن مقر سكناهم.

ويقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مع فروعه الجهوية الموزعة عبر الوطن في الوقت الحالي، بتأكيد تسجيلات المترشحين للامتحانات المدرسية الرسمية، من خلال مطابقة تسجيلاتهم “الإلكترونية” التي انقضت آجالها في الـ22 نوفمبر الفارط، مع ملفاتهم الورقية المودعة على مستوى مديريات التربية للولايات “بالنسبة للأحرار” والمؤسسات التربوية بالنسبة “للمتمدرسين”، على أن يتم إسقاط الترشيحات “المزيفة” وضبط العدد النهائي للمترشحين بعنوان 2019.

كما، ستسعى الوزارة جاهدة لتحقيق “صفر” متأخرين، خاصة في امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة، من خلال تفعيل نفس إجراءات السنة الفارطة أي دورة جوان 2018، والمتعلقة أساسا بفتح أبواب مراكز الإجراء على الساعة السابعة صباحا وغلقها بصفة نهائية على الساعة الثامنة والنصف، بتخصيص ساعة كاملة لالتحاق المترشحين بمراكز الإجراء في الوقت المحدد.