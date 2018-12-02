عرض انترنت جديد لشركة اتصالات الجزائر

اعلنت شركة اتصالات الجزائر عن إطلاق عرضها الترويجي الجديد الموجه للزبائن الخواص "Idoom Adsl".

وبحسب بيان للشركة فإن هذا العرض الصالح من 02 إلى 31 ديسمبر 2018، يمكّن للزبائن الخواص من الاستفادة من شهر أنترنت مجاني عن كل تعبئة لمدة 03 أشهر أو أكثر، على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

وأضاف البيان أنه من خلال هذا العرض الترويجي الجديد، تؤكد اتصالات الجزائر سعيها الدائم إلى تعزيز إستراتجيتها عن طريق تقديم عروض و خدمات تلبي احتياجات الزبائن و تستجيب لتطلعاتهم على نحو أمثل.