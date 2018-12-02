إنقاذ "حراڨة" تاهوا في البحر 4 أيام

تمكنت الوحدات العائمة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بمستغانم من إنقاذ 20 "حراڨة" من بينهم معاق حركيا ينحدرون كلهم من ولاية وهران من الموت.

و أفادت مصادر عليمة لـ "الخبر"، أن هؤلاء "الحراڨة" تم انقاذهم بعد أن تاهوا في البحر لمدة 4 أيام ، وعملية الإنقاذ انطلقت عند الساعة الثامنة من مساء أمس السبت وتواصلت إلى غاية صباح يوم الأحد، وتم تحويل الحراڨة الذين كانوا على بعد حوالي 40 ميل شمال سرق مستغانم إلى الميناء أين تلقوا الإسعافات الأولية ليمتثلوا لاحقا أمام للعدالة بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.