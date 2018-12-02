بلماضي: "مباراة تونس حاسمة لهذا السبب!!!"

اعترف الناخب الوطني جمال بلماضي، في حوار له مع "الهداف"، بأن المباراة الودية المبرمجة في شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى المواجهة التي تسبقها أمام غامبيا وقبلها مباراة المحليين مع قطر، ستكون كلها حاسمة لأجل تحديد القائمة النهائية لكأس إفريقيا 2019...

وقال بلماضي حول هذه المواعيد: "ليس لدينا وقت لنضيعه، ستكون تلك هي المرحلة الأخيرة لنا قبل الإعداد النهائي للدورة القارية، وحتى قبل الحديث عن مباراة تونس لدينا أيضا مباراة غامبيا قبلها. ستكون مباراة رسمية لكننا سنحاول الاستفادة إلى أقصى حد والتعلم من تلك المباراة، حتى بالنسبة لمباراة قطر التي ستلعب هذا الشهر فستكون أيضا مؤثرة في قائمة اللاعبين النهائية المعنية بالكان".