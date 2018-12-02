ترسل 40 طنا من القمح للمعاينة : روسيا لن تستسلم في افتكاك السوق الجزائرية

لن تتخلى روسيا عن تصدير القمح الى الجزائر، فقد كشفت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأحد 2 ديسمبر، بأن “مجموعة اختبار” من القمح الروسي سيتم إرسالها إلى الجزائر في الاشهر الأولى من 2019.

وتتألف الدفعة من حاويتين تحتويان على 40 طناً من الحبوب، حيث سيتم شحنها إلى الجزائر كمحاولة لإقناع السلطات الجزائرية بجودة الحبوب الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن سيرجي دانكفيرت، رئيس هيئة الرقابة على سلامة الأغذية، قوله إن القيود المفروضة على الحبوب في الجزائر هي سارية المفعول، وأن روسيا تناقش ارسال دفعة اختبار، للتأكد من أنها لا تؤثر على خصائص الحبوب.

وأضاف “لدينا اتفاق، ونحن جاهزون، هناك حاوياتين من 40 طن من الحبوب في المجموع”.

وسيكون هذا القمح مهما جدا في الجزائر، حيث سيتم من خلاله معاينة القمح الروسي واتخاذ قرار شرائه بسعر أقل من القمح الفرنسي الذي يمثل الجزء الأكبر من الواردات الجزائرية.

وفي نهاية شهر سبتمبر، أعلن محمد بلعبدي، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب أن الجزائر مهتمة للغاية باستيراد القمح الروسي، الأمر الذي أخاف المصدرين الفرنسيين.