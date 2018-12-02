ماكرون يتوجه إلى موقع الاحتجاجات مباشرة بعد عودته من الأرجنتين

توجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد بعد عودته مباشرة لبلاده، إلى موقع الاحتجاجات، التي اندلعت أمس رفضا لزيادة أسعار الوقود والضرائب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ماكرون توجه إلى منطقة "قوس النصر" وسط العاصمة باريس، بعد عودته مباشرة من الأرجنتين، حيث شارك في اجتماعات قمة العشرين.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس ذهب لتقييم حجم الدمار الذي لحق بالمعلم الأثري الشهير، خلال أيام من أعمال الشغب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.