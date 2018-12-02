ربراب يتهم “اليد الخفية” والجمارك بعرقلة مشاريع سفيتال

كشف مجمع “سفيتال”، أن قابض الجمارك في بومرداس رفض تطبيق حكم تنفيذي يعطي الحق لشركة “ايفكون اندوستري” التابعة للمجمع، متهما إياه بالعمل لصالح يد خفية توظف الجمارك للإساءة لـ “سفيتال” وبعض فروعها.

وكتب مجمع “سفيتال” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ” قابض الجمارك يرفض تطبيق حكم تنفيذي يعطي الحق لإيفكون اندوستري، من هي هذه اليد الخفية التي توظف الجمارك للإساءة لسيفيتال وبعض فروعها”.

و أرفق المجمع المنشور بوثيقة لحكم قضائي صادر بتاريخ الـ 27 نوفمبر المنصرم بمحكمة بومرداس، يلزم المديرية العامة للجمارك بإتمام جمركة البضائع المستوردة من طرف “ايفكون اندوستري”، والمتمثلة في الآلة الضاغطة لصفائح السندويتش المتواجدة بالميناء الجاف في بودواو، داعيال إلى تسليمها فورا مع اعفائها من جميع الرسوم المتعلقة ببقائها على مستوى مستودعات المدعي عليه.