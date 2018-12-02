حالة الطوارئ في فرنسا؟

لم يستبعد بن جامين غريفو، الناطق الرسمي للحكومة الفرنسية، اللجوء لحالة الطوارئ لتطويق غضب أصحاب السترات الصفراء.

يلتقي الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بكل من وزيره الأول ووزير الداخلية لتقييم مخلفات الأحداث التي عاشتها باريس أمس اثر احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

وقال المتحدث باسم الحكومة في تصريح لاذاعة "أوروبا 1 " أن اللقاء تقييمي بالدرجة الأولى، لكن لم يستبعد أن يتم اللجوء لاقرار حالة الطوارئ لمواجهة الفوضى كما وصفها.

وشهدت باريس أمس احدى اعنف الاحتجاجات منذ احتجاجات ماي 1968 الشهيرة، أتت حتى على قبر الجندي المجهول.