مجلس قضاء تيبازة يصدر قرارا جديدا في قضية سعيدة نغزة

قرر اليوم، مجلس قضاء تيبازة تعيين خبير في المحاسبة للنظر في قضية رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية نغزة سعيدة، من أجل تحديد المبالغ المسحوبة والمستفيدين منها تبعا للشكوى المرفوعة ضدها من قبل متعاملين اسبان بتهمة الاستيلاء على أموال شركة للأشغال العمومية.

وجاء حكم مجلس قضاء تيبازة بعد استئناف نغزة للحكم الصادر ضدها عن محكمة الشراقة، والقاضي بإدانتها بعامين حبس نافذة وتعويض قدره 800 مليون سنتيم.

وطالب القاضي بتبرير أجرة 20 مليون سنتيم التي قررتها لنفسها دون الرجوع لباقي الشركاء كما يشترط القانون الأساسي حسب مادار في جلسة المحاكمة.