الجزائر مهد الإنسانية: "الفرنسيون حاولوا إخفاء نتائج البحث"

قدم البروفيسور محمد سحنوني، أمس، بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ عرضا مطولا لمختلف الاكتشافات التي تم العثور عليها بالموقع الأثري "عين بوشريط" الذي يمثل جزءا من موقع عين الحنش "الڤلتة الزرقاء" سطيف، التي مكنت، حسبه، من اكتشاف أقدم الأدوات الحجرية وبقايا عظمية وحيوانية مستحثة تحمل آثار جزارة أرخت بـ2.4 مليون سنة و1.9 مليون سنة. وذكر سحنوني أن أهمية هذه الاكتشافات وصلت إلى حد الإعلان عنها بالمجلة الأمريكية المتميزة "علوم"، يوم 29 نوفمبر الماضي.

ذكر سحنوني، الذي يترأس المشروع، أن بداية الأبحاث في هذا الموقع تعود إلى أواسط التسعينات من القرن الماضي، وهي النتائج التي أسفرت، حسبه، عن التواجد الأول للإنسان بهذه المناطق. وقد استعملت فرق البحث الجزائرية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير البحوث بإسبانيا وبالتنسيق مع باحثين من جامعة "ڤريفيث" بأستراليا ومختلف المتاحف الإسبانية وجامعتي سطيف والجزائر والمتحف الوطني للتاريخ بفرنسا، حسب المتحدث، عديد التقنيات الحديثة منها تقنية المغناطيس القديم وتقنية الرنين المغناطيسي على حبات الكوارتز والكرونولوجيا الحيوية للثدييات الكبيرة وتقنية الترسبات البركانية.

كما أوضح سحنوني أن الأدلة التي تم اكتشافها في منطقة عين بوشريط غيرت المفاهيم الأولى التي تقول ان إفريقيا الشرقية مهد الإنسانية، بل وبينت في رأيه أن إفريقيا بأكملها تمثل مهدا للإنسانية. وأفاد سحنوني بأن البقايا العظمية التي تم اكتشافها بهذه المنطقة تضم أنواعا عديدة لحيوانات انقرضت من شمال إفريقيا، منها الأحصنة، الفيلة، وحيد القرن، الزرافات، فرس النهر، الضباع، التماسيح وهي الحيوانات التي توجد حاليا ببيئة "سفانا" التي بها مناطق مائية دائمة لا تجف.

يرى البروفيسور سحنوني أن موقع "عين بوشريط" من المواقع الأثرية النادرة في إفريقيا كونها تحمل نماذج لبقايا حجرية وعظمية حيوانية أصيلة، وهي النماذج التي سمحت بمعرفة طبيعة معيشة الإنسان الأول وسلوكه البيئي والتكنولوجي، وقال إن الأدوات الحجرية ذات الحافة القاطعة والتي عثر عليها بمنطقة عين بوشريط بينت أن الإنسان الأول لم يكن يقتات من بقايا مخلفات الحيوانات المفترسة. كما كشف سحنوني أن الجانب الفرنسي قام بمهاجمة نتائج فرق البحث ونفى أن تكون هذه الاكتشافات قديمة بهذا الشكل، وقال إن الاكتشافات التي عثر عليها في المغرب الأقصى مؤخرا أقدم من "عين بوشريط"، بل وأخفى معلومات عن نتائج البحوث الجزائرية. وأرجع سحنوني هذا الموقف الفرنسي إلى ترسخ العقلية الاستعمارية لدى الفرنسيين وأن الجزائريين صغار ولا يمكنهم اكتشاف شيء من هذا القبيل، ولكون الجانب الجزائري أيضا لم يضع التعاون الفرنسي في البحث في الواجهة، وهذا ما أثار حفيظة الفرنسيين فأرادوا كسر الجهود الجزائرية، يقول البروفيسور.

ويعتقد سحنوني أن آثار موقع "عين بوشريط" ذات أهمية مزدوجة داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الداخلي مكنت هذه الاكتشافات، حسبه، من تأريخ الأدوات الأثرية بالموقع بعد مرور عقدين من الزمن والتي أسفرت، حسبه، عن أن البشريات الأولى أنجزت أدوات حجرية في الجزائر بالتزامن مع التي اكتشفت في إفريقيا الشرقية والمؤرخة بـ2.6 مليون سنة. وكانت بقايا عين بوشريط دليلا واضحا على قدم بداية تاريخ الجزائر إلى 2.4 مليون سنة، ويمثل الموقع بذلك ثاني موقع أثري بإفريقيا بعد موقع "قونا" في إثيوبيا والمؤرخ في 2.6 مليون سنة، ما يؤكد، حسبه، فرضية وجود أصول متعددة لبداية الحضارة الإنسانية في شمال إفريقيا وإفريقيا الشرقية.