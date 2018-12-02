مئات الجزائريين يلغون حجوزات سفرهم نحو باريس بسبب الاحتجاجات!

قام المئات من الجزائريين بإلغاء حجوزات السفر إلى فرنسا جراء احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء"، ضد ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود".

وكتب السيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في منشور عبر حسابه على فيسبوك "ابلغني مسؤول في الخطوط الجوية الجزائرية أن مئات من الجزائريين ألغوا حجوزاتهم لفرنسا نظرا لما تشهده من مظاهرات مناهضة للحكومة الفرنسية على رفعها للأسعار".

واندلعت بفرنسا، في الـ17 من نوفمبر الماضي، احتجاجات كبيرة على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، أحدث عنف بين المحتجين وعناصر الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 100 شخصا في الاشتباكات، من بينهم 14 من أفراد قوات الأمن.