فنربخشة يحضر مفاجأة لسليماني

ذكرت تقارير إعلامية تركية، بأن نادي فنربخشة التركي، بدأ رحلة البحث عن مهاجم من العيار الثقيل، من أجل استقدامه في فترة الانتقالات القادمة.

وكشف الموقع التركي "فوتو مارك" اليوم الأحد، بأن نادي فنربخشة، يرغب في تدعيم خطه الأمامي، تحسبا لمرحلة إياب الدوري التركي الممتاز، وأنه يسعى لتحضير مفاجأة، بالتعاقد مع مهاجم في المستوى، بدلا من الدولي الجزائري إسلام سليماني.

يذكر أن إسلام سليماني لم يسجل إلا هدف واحد، في منافسة الدوري التركي، منذ حمله اللونين الأزرق والأصفر، في فترة الانتدابات الصيفية الماضية، الأمر الذي دفع إدارة فنربخشة، للبحث عن مهاجم آخر.