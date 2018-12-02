الرئيس بوتفليقة يحذر من "المناورات السياسوية"مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري

حذر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من "المناورات السياسوية" التي تظهر مع اقتراب كل "محطة حاسمة" من مسيرة الشعب الجزائري.

وفي رسالة له إلى المشاركين في ندوة الحكومة والولاة التي انطلقت اشغالها هذا الاربعاء بقصر الامم بنادي الصنوبر بالجزائر قرأها نيابة عنه الامين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، قال رئيس الجمهورية: "من الطبيعي اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد وتتكالب عليها قصد تثبيط همتها والنيل من عزيمة أبنائها"، مضيفا أن "ما نلاحظه من مناورات سياسوية مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري إلا دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة التي سرعان ما تختفي بعد أن يخيب الشعب الأبي سعيها".