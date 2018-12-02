يحل بالجزائر اليوم… كتاب وعلماء يحتجون : ” لا لزيارة محمد بن سلمان”

احتج كتاب وعلماء ومفكرون على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر، في بيان وقعوه ضد هذه الزيارة بعنوان “لا لزيارة محمد بن سلمان”.

ومن بين الموقعين الكاتب رشيد بوجدرة، وكمال داوود، ورئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، وغيرهم.

وقال المحتجون “تستعد الجزائر لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار زيارة رسمية، في وقت كل العالم على يقين بأنه الآمر بجريمة فظيعة في حق الصحفي جمال خاشقجي. جريمة لن نجد لها مثيل في تاريخ البشرية المتحضرة”.

كما اعتبروا أن ” بقتل جمال خاشقجي بطريقة بربرية وقاسية فوق الخيال على يد أتباع ولي العهد، يظهر وجهه الحقيقي الكاتم لأي إحساس إنساني، الذي يزيد به إرسال فرق الموت إلى اليمن من أجل قنبلة السكان العُزّل”، وأضافوا “وهو مثال آخر يؤشر على السيرة القاسية غير الانسانية. سيرة لا يمكن لغير الرئيس الأمريكي ترامب تحيته عليها كأمير “مصلح”. باستقبال ولي عهد السعودية، فالجزائر الرسمية ليس بإمكانها إعطاء منحة تشجيعية للسياسة الرجعية لهذه المملكة المصدرة ليس فقط للبترول وإنما للأصولية الوهابية أيضا التي تتدحرج بسرعة إلى أصولية عنيفة”.

وجاء في البيان “وعليه، فنحن الموقعون لهذا البيان بصفتنا مواطني و مثقفي بلد كان دوما في مقدمة النضال ضد الظلم والظلامية،نرفع صوتنا عاليا وبكل قوة لنقول لا لهذه الزيارة غير المواتية وغير المبررة، سواء من الجانب السياسي أو حتى من الجانب الأخلاقي”.