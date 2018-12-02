سيفيتال تندد برفض الجمارك تنفيذ أمر المحكمة

ندد مجمع سيفيتال، برفض المديرية العامة للجمارك تنفيذ قرار للمحكمة، متسائلا عن ” اليد الخفية التي توظف الجمارك للإساءة لسيفيتال وبعض فروعها”.

وقال المجمع على صفحته الرسيمية على تويتر، السبت 1 ديسبمبر، “قابض الجمارك في بومرداس يرفض تطبيق حكم تنفيذي يعطي الحق لايفكون اندوستري. من هي هذه اليد الخفية التي توظف الجمارك للإساءة لسيفيتال وبعض فروعها ؟”.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة بومرداس حكما لصالح سيفيتال في القضية المرفوعة ضد المديرية العامة للجمارك، حيث تلزم هذه الاخيرة اتمام اجراءات جمركة البضائع المستوردة من طرف ايفكون اندوستري، والمتمثلة في الالة الضاغطة لصفائح السندويتش المتواجدة بالميناء الجاف في بودواو، وتسليمها فورا مع اعفائها من جميع الرسوم المتعلقة ببقائها على مستوى مستودهات المدعي عليه.