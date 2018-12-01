الإصابة تحرم زياني من مواجهة سان جيرمان

كشفت صحيفة “لاريببليكا دي سونتر” الفرنسية أن الجزائري كريم زياني نجم فريق أورليون المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسية لن يشارك في موقعة كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان لحساب دور الـ16، المقررة إقامتها يوم 18 ديسمبر الحالي بملعب “لاسورس”.

وكان لاعب الوسط الجزائري، الذي شارك مع محاربي الصحراء في كأس العالم 2010، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال المواجهة التي جمعت فريقه باستاد بريستوا، في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ورغم تقدمه في السن (36 سنة) فقد فرض زياني نفسه لاعبا مهما للغاية في تشكيلة أورليون، حيث ظهر معه في 16 مباراة، بواقع وقت لعب نحو 1.361 دقيقة، أسهم خلالها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ويتمتع اللاعب بشعبية كبيرة لدى جماهير الجزائر، باعتباره أحد مهندسي ترشح “محاربي الصحراء” لكأس العالم جنوب إفريقيا 2010، حيث أهدى كرة الهدف الذي سجله إلى “صهره” عنتر يحيى في مرمى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، خلال المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخبين في مدينة أم درمان السودانية. وسبق لزياني أن حمل قميص “الخضر” في 62 مناسبة، سجل خلالها 5 أهداف وأهدى 11 تمريرة حاسمة. وطوال مسيرته الاحترافية الممتدة إلى 17 سنة، شارك زياني في 451 مباراة أسهم خلالها في 68 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.