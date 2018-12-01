جواز السفر الجزائري يرتقي بـ10 مراكز في الترتيب العالمي

ارتقى جواز السفر الجزائري في ترتيب جوازات السفر الأقوى عالميا ، بعشرة مراكز ، بعد تصنيفه في المرتبة الـ71 ، صعودا من المرتبة الـ81 التي تمّ تسجيلها شهر سبتمبر الماضي.

وحسب ما جاء في آخر تحديث للتصنيف العالمي الذي يعدّه موقع "Passport index" المتخصص، فقد احتلّ الجواز الأخضر المركز الـ71 على مستوى العالم ، مناصفة مع جوازات كل من غينيا وموريتانيا ومدغشقر.

ويسمح جواز السفر الجزائري بدخول 59 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة ، بزيادة دولتين عن التصنيف الأخير .

وبخصوص الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الجزائري دخولها بدون الحاجة إلى التأشيرة ، أو من خلال الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى مطار الوجهة ، فالأمر يتعلق حسب المعطيات التي أوردها الموقع بالدول التالية:

الدول التي تعفي حاملي جواز السفر الجزائري من التأشيرة:

البنين ، دومينيكا ، الإكوادور، غينيا ، هايتي ، هونغ كونغ ، إندونيسيا ، ماليزيا ، مالي ، موريتانيا ، ميكرونيزيا ، المغرب ، فلسطين، سانت فنسنت وغرونادين ، سوريا ، تونس

الدول التي تمنح تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الجزائري عند وصولهم إلى أراضيها:

أنغولا ، بوليفيا ، كمبوديا ، الرأس الأخضر ، جزر القمر ، كوبا ( تمنح بطاقة سائح ) ، إثيوبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، إيران ، الأردن ، لبنان ، ماكاو ، مدغشقر ، المالديف، موريشيوس ، الموزمبيق، نيبال ، نيكاراغوا ، بالاو ، رواندا ، ساموا ، السنغال ، السيشل، الصومال ، طاجكستان، تنزانيا ، تيمور الشرقية ، الطوغو ، توفالو ، أوغندا ، اليمن، زيمبابوي.

الدول التي تمنح لحاملي جواز السفر الجزائري تأشيرات إلكترونية:

أذربيجان ، جيبوتي ، الغابون ، كينيا ، ليزوتو ، ميانمار، قطر ، تركيا.