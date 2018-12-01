شاهد بالفيديو..ترامب "يرمي" جهاز الترجمة أمام الرئيس الأرجنتيني

لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رمي جهاز الترجمة في أثناء استماعه إلى حديث لنظيره الأرجنتيني ، في خلال مجريات قمة العشرين التي تحتضنها العاصمة بيونس آيرس ، بعد أن وجد صعوبة في استخدامه لفهم خطاب مقابلة الذي كان يتحدث باللغة الإسبانية.

وحسب ما يظهر مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام ، قال ترامب لنظيره ماوريسيو ماكري، إنه فهم حديثه بشكل جيّد من دون الحاجة إلى آلة الترجمة التي قدمت له، قبل أن يقوم بإلقاء الجهاز على الأرض أمام كاميرات القنوات العالمية التي كانت تغطي الحدث.