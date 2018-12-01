وفاة بوش: بوتفليقة يعزي

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية تعزية إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على إثر وفاة الرئيس الأسبق، جورج هربرت ولتر بوش، أكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت برحيله "واحدا من أبرز أعلامها السياسيين".

وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "ببالغ الحزن والأسى, تلقيت نبأ رحيل جورج هربرت ولتر بوش، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق ورجل الدولة الذي ترك بصمة لا تنمحي في الحياة السياسية الأمريكية".

وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا : "برحيله، تفقد الولايات المتحدة الأمريكية واحدا من أبرز أعلامها السياسيين الذي نال بقوة قناعاته إعجاب واحترام الجميع عن جدارة واستحقاق".

وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول : "إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى أسرة الفقيد وذويه، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص تعازي وأصدق مشاعر تعاطفي".