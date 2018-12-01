طائرة للجوية الجزائرية تعود أدراجها بعد 10 دقائق من إقلاعها من مطار مارسيليا

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية للعودة إلى أدراجها بعد 10 دقائق من إقلاعها من مطار مارسيليا بفرنسا.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار أونلاين فإن عطب تقني أدى بقائد الطائرة للعودة إلى مطار مارسيليا.

الرحلة تحمل رقم AH1021 كانت تربط بين مطار مارسيليا ومطار الجزائر

ومن جهتها أكدت المديرية العامة للجوية الجزائرية أنّ قائد الطائرة فضل العودة إلى المطار لضمان سلامة المسافرين الذين كانوا على متنها.

كما تم تأجيل الرحلة لإشعار آخر مع إمكانية إلغاء الرحلة.