ولي العهد السعودي غدا في الجزائر

سيحل ولي العهد السعودي مجمد بن سلمان غدا الأحد بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في برقية لوكالة الأنباء الرسمية "تندرج الزيارة التي سيقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع، إلى الجزائر يومي 2 و3 ديسمبر على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة، في إطار هذا المسعى الذي ينطلق من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في وتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما".

وتأتي زيارة محمد بن سلمان بعد بعد حوالي تسعة أشهر من آخر زيارة لمسؤول سامي سعودي، حيث قام وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة رسمية إلى الجزائر شهر مارس الماضي دامت أربعة أيام.

للإشارة، فإن الجزائر تعتبر المحطة الخامسة في الجولة العربية لولي العهد السعودي والتي شملت حتى الآن الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر وتونس.

وكان الإعلان عن هذه الزيارة قد لاقى انتقادات عديدة من أحزاب المعارضة، نظرا للمزاعم التي تحوم حول تورط الأمير الشاب في عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول، حيث عارضتها الأحزاب الإسلامية كحركة مجتمع السلم والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى حزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.